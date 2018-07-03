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Бесплатный проезд в пригородных поездах

Соцзащита     73     вт, 03.07.2018 - 12:20
Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московской области и Москвы.

Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан:

  • почетные доноры СССР, России и Московской области;
  • родители и другие законные представители детей-инвалидов;
  • один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет;
  • один из родителей в многодетной семье;
  • один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте 18 лет.

 

«Мы с Мэром Москвы приняли совместное решение: с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области, - сказал Андрей Воробьев. - Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха – важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта».

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн. человек, в т.ч. 1,2 млн. жителей Московской области и 1,6 млн. жителей Москвы.

Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 г.

Пенсионный фонд