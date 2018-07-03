Бесплатный проезд в пригородных поездах

Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан:

«Мы с Мэром Москвы приняли совместное решение: с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области, - сказал Андрей Воробьев. - Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха – важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта».