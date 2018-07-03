Бесплатный проезд в пригородных поездах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московской области и Москвы.
Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан:
- почетные доноры СССР, России и Московской области;
- родители и другие законные представители детей-инвалидов;
- один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет;
- один из родителей в многодетной семье;
- один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте 18 лет.
«Мы с Мэром Москвы приняли совместное решение: с 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области, - сказал Андрей Воробьев. - Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха – важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта».
В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн. человек, в т.ч. 1,2 млн. жителей Московской области и 1,6 млн. жителей Москвы.
Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 г.