АО «ТЕНЗОР» Дубна. Командный подход

Корпоративное мероприятие состоялось в конце июня в клубе активного отдыха «Стратег» в Орудьево.

Даже впервые участвующие в этой игре девушки Саша Маслова, Ольга Полесова и Саша Сыркина смело шли в атаку, проявляя свой спортивный характер. Прекрасно играла и Ольга Камбулова: лишившись партнеров по команде, она сумела в одиночку одолеть троих соперников и выиграть тур.

Мужчины использовали разные маневры. Собственную «военную» тактику разработали Артем Жбанков и Андрей Белозеров, эффективно захватывая объекты противника. Совершенно иную стратегию применял их соперник Денис Гальцов, который при огневой поддержке своей команды незамеченным заходил в тыл и брал врага без единого выстрела, при этом он дважды производил захват флага, обеспечивая победу команды.

Несмотря на усталость, только пейнтболом участники не ограничились. С не меньшим азартом они поиграли в волейбол.

После такого активного отдыха молодежь приборного завода «ТЕНЗОР» всю неделю делилась яркими впечатлениями от игры, заражая коллег своим энтузиазмом и с нетерпением ожидая нового спортивного сезона и других веселых корпоративов.

По словам Михаила Подлесного – директора по персоналу и коммуникациям, руководство АО «ТЕНЗОР» и профсоюзная организация уделяют большое внимание культурно-массовым, спортивным и оздоровительным мероприятиям. Это неотъемлемая часть молодежной и социальной политики, которая реализуется на предприятии наряду с другими мерами по привлечению и закреплению специалистов.

– Совместный активный досуг и пропаганда здорового образа жизни способствуют повышению работоспособности, формируют в коллективе командный подход к решению задач. После летнего перерыва, в рамках принятой программы по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 год, АО «ТЕНЗОР» вновь будет арендовать спортзал в спорткомплексе «Радуга» для еженедельных занятий футболом и волейболом, а также приобретать для сотрудников абонементы в плавательный бассейн, – рассказал Михаил Подлесный.