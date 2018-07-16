Английский Анти Сад в Дубне. Часть 6. Вы - Я - Мир. Окончание

Developmental Games –Развивающие игры

Играя в маленьких и больших группах, дети развивают продуктивное воображение, символическую грамотность, язык и навыки общения, гибкое мышление, творческое решение проблем, саморегуляцию и самооценку...

Expressive Movement - Выразительное Движение

Развивает эмоциональный интеллект, невербальные навыки общения, творчество и продуктивное воображение посредством движения тела, жестов, выражений лица и музыки.

Story Grammar - Грамматика Сказки

Развивает любовь к книгам, владение языком рассказов и глубокое понимание структуры сказки, следуя определенному набору процедур, известных как визуальное моделирование. Используются символические карточки с картинками - вербальными предложениями, используются символические заместители разных героев в тексте. Это упрощает запоминание текста и структуры сказки без второстепенных деталей.

Секретные игры

Мощный поток творческого потенциала преподавателей вовлекает детей в новые игры, проекты, творчество, моделирование по свободной тематике.

Исследовательский проект показал, что учебная программа «Ключ к обучению» положительно сказалась на достижениях маленьких детей. Результаты чрезвычайно позитивны и уникальны. Развитие способностей приводит к значительным изменениям в личностях детей. Они начинают планировать и организовывать свою деятельность, открыто выражать свою точку зрения, предлагать нестандартные решения для различных проблем, свободно общаться с другими людьми и, что самое главное, верить в себя и свои способности.

Развитие - это не накопление знаний, фактов, информации или навыков. На самом деле, это не накопление чего-либо! Это качественная трансформация:

Они знают, как учиться

Могут интерпретировать мир и его знаковые системы

Могут делать выбор и устанавливать предпочтения

Могут исследовать различные возможности

Знать, что делать, когда вы не знаете, что делать

Позитивное отношение к обучению

Использующих модели, которые представляют собой схематизированные и обобщенные представления объектов, процессов и их взаимосвязей

Быстро ориентироваться в новом материале

Могут адаптировать и применять то, что они могут уже сделать, к новым ситуациям, с которыми они не сталкивались раньше

Развитие когнитивных способностей очень важно при подготовке детей к школе. Но важно не столько то, что они уже знают, сколько их готовность изучать новые вещи; Их способность учиться с другими людьми; Думать, воображать, делать выводы, создавать истории, рисовать и строить структуры