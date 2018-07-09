Английский Анти Сад в Дубне. Часть 5. Конструирование

Развивает математический язык и целенаправленное поведение. Дети анализируют структуру объектов, планируют, формулируют свои планы и выполняют их с использованием деревянных модульных строительных блоков

В XXI веке человеку необходимы четыре ключевых качества - правило четырех «с»: communication (способность общаться), collaboration (сотрудничество с другими людьми), сritical thinking (критическое мышление), creative work (творчество). В этом смысле как раз особое значение приобретает проектная деятельность, которая организуется в небольших детских группах, где ребята овладевают всеми перечисленными навыками. Если у ребенка возникают какие-то трудности в процессе совместной работы, педагоги учат его находить разные способы решения одной и той же задачи, придумывают разные виды деятельности.