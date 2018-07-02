Английский Анти Сад в Дубне. Часть 4. Художественное конструирование

Через совместную деятельность дети обнаруживают симметрию и узор, манипулируя геометрическими фигурами, создавая художественные композиции окружающего мира. Развивает кооперативные и социальные навыки

«Быть готовым к школе сейчас

Не обязательно означает

Будучи в состоянии читать, писать и считать,

Но быть готовым узнать, как

Читать, писать и считать.» - Леонид Венгер

«Ключ к обучению» - это уникальная образовательная когнитивная учебная программа для ранних лет, специально разработанная для обеспечения оптимального обучения.

Где ключ к обучению?

Ключ к обучению основан на идеях, которые были разработаны психологами и педагогами из Выготской школы: Запорожец, Венгер, Дяченко и Веракса. Текущие исследовательские проекты подтверждают, что учебная программа «Ключ к обучению» оказывает глубокое и позитивное влияние на достижения маленьких детей.

Какие изменения мы можем ожидать от детей?

Такой подход к развитию способностей к обучению приводит к значительным изменениям в жизни детей. Это облегчает саморазвитие, помогая детям стать независимыми учениками. Они начинают планировать и организовывать свою деятельность, открыто выражать свою точку зрения, творчески подходить к решению различных проблем, свободно общаться с другими людьми и, что самое важное, верить в себя и свои способности.