Акция «Тропинка к дому» помогла инвалиду 3-й группы из Дубны

- По словам, Нины Андреевны, уже 2 года ей хотелось провести капитальную уборку во дворе и перестановку в своем доме, но самой было невозможно осилить такие хлопоты. В рамках акции «Тропинка к дому» волонтёры помогли одинокой пенсионерке провести летнюю уборку на территории частного домовладения, выкосили траву, выбили ковры, разобрали старый хлам и навели порядок во дворе, а также помогли осуществить долгожданную перестановкув доме, - рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Витушева отметила, что «когда доброе дело делаешь и видишь, как это важно для людей, самим становится приятно, а для молодого поколения пример воспитания».

Общественный совет при Госадмтехнадзоре Московской области и волонтёры на протяжении года, невзирая на погодные условия, собираются, помогают одиноко проживающим маломобильным гражданам и людям почтенного возраста.Внимательное отношение к нуждам граждан – одно из приоритетных направлений социальной политики Губернатора Московской области Андрея Воробьева.