Администрация Дубны нарушила порядок проведения конкурса по отбору управляющей организации

Согласно доводам жалобы, Администрация не ответила Обществу на запрос о разъяснении положений Конкурсной документации, и в нарушение Правил проведения конкурса, не разместила на сайте torgi.gov.ru протоколы, составленные в ходе проведения торгов.

Выслушав позицию ООО СО «Квартал» и изучив представленные доказательства, Управление установило обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка проведения торгов и признала жалобу Общества обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.