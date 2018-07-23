Администрация Дубны нарушила порядок проведения конкурса по отбору управляющей организации

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО СО «Квартал» на действия Администрации города Дубны Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Согласно доводам жалобы, Администрация не ответила Обществу на запрос о разъяснении положений Конкурсной документации, и в нарушение Правил проведения конкурса, не разместила на сайте torgi.gov.ru протоколы, составленные в ходе проведения торгов.
Выслушав позицию ООО СО «Квартал» и изучив представленные доказательства, Управление установило обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка проведения торгов и признала жалобу Общества обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.