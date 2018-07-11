Основу программы составляли ежедневные инфо-посты, содержащие в себе всю необходимую новичкам информацию и отвечающие на самые частые вопросы, которые могут возникнуть у новичков. Дополнительно к этому участники выполняли небольшие тренировочные комплексы, состоящие из таких упражнений, как подтягивания, отжимания, приседания.

Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.

100-дневный воркаут - это бесплатная онлайновая образовательная программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. За полтора года мобильные приложения “100-дневный воркаут: фитнес для начинающих” для ANDROID и iOS скачало и установило свыше 150 000 человек из 806 городов в 49 странах мира.

В Московской области мобильным приложением активно пользуются 4 029 человек из 57 городов Подмосковья! Возраст занимающихся от 6 лет до 51 года. Средний возраст 29 лет. Каждый третий участник программы — это представительница прекрасного пола человечества!

За весенний запуск образовательно-тренировочной программы было проведено свыше 70 сборов участников “100-дневного воркаута”, где можно было спросить у Кураторов нюансы прохождения программы. На крайнем мероприятии выпускники программы, а это прочитавшие и усвоившие все 103 информационных поста, получили сувениры на память - стильные браслеты “100-дневный воркаут”.

Статистику по конкретным городам можно посмотреть на странице https://workout.su/100/rating

Следующий очередной запуск программы стартует 23 сентября, а запись на него откроется 9 сентября. Подробная информация о программе находится на сайте http://workout.su/100

В 2018 году мобильное приложение для ANDROID “100-дневный воркаут: фитнес для начинающих” выдвинуто жителем г.о. Балашиха Василием Мальшаковым в качестве проекта на премию Губернатор “Наше Подмосковье” в тематике “Инновационные и информационные технологии”, категории “Объединение”.

WorkOut (воркаут) – это уличная субкультура, объединяющая уникальный подход к тренировкам, стремление к разностороннему развитию личности и социальную активность. Фитнес городских улиц, как ещё его называют, стал отличным решением для всех, у кого недостаточно времени или нет лишних денег на посещение фитнес клубов и качалок, но кто хочет всегда быть в форме! Для того чтобы изменить себя и привести своё тело в порядок не нужны фитнес тренер, инструктор и тренажёрный зал. Достаточно наладить питание и начать систематически тренироваться.