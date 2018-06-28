Завод в Тверской области поймали на сбросе грязных вод в Московское море

Завод пользовался недрами без лицензии, а также превысил допустимое содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку Таратынка. Река впадает в Иваньковское водохранилище, соответственно, вся грязь попадает в Волгу. Помимо этого, предприятие нарушило сроки сдачи отчетности о параметрах использования водоемов.

Заводу предписано устранить нарушения: собственнику могут выписать штрафы по трем статьям КоАП РФ. По одной из них также предусмотрено приостановление работы на срок до трех месяцев.