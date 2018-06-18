Выставка к 50-летию приборного завода в Дубне

Решение о строительстве в Дубне приборного завода было принято полвека назад, а в августе 1973 года – с изготовления первой детали – началась его производственная деятельность.

Одновременно со строительством цехов и промышленных площадок благодаря новому предприятию развивался жилой район Большая Волга. Возводились многоэтажные дома и общежития, сданы в эксплуатацию и в дальнейшем переданы муниципалитету котельная, школа, три детских комбината, спорткомплекс, бассейн, магазины...

В музее представлены фотографии из архива АО «ТЕНЗОР», информация об основных вехах в истории завода, а также образцы продукции, выпускавшейся в разные годы. В том числе товары народного потребления: к примеру, блок терморегуляции для птичьего инкубатора (1992 г.) и такие простые, но необходимые предметы обихода, как пластмассовые плечики для одежды.

Среди приборов, получивших в свое время широкую известность, имплантируемый радиоизотопный электрокардиостимулятор РЭКС-100 образца 1986 года, бытовой дозиметр «Белла» начала 1990-х годов – для оценки мощности дозы гамма-излучения, пуско-зарядное устройство для автомобилей «Дубна-М».

Посетители музея увидят сразу два 8-разрядных домашних (бытовых) компьютера «Дубна-48К» (клон английского компьютера ZX Spectrum 48): версия 1991 года – в металлическом корпусе, 1992 года – в пластиковом. Кстати, этот персональный компьютер появлялся в одном из фильмов о приключениях суперагента Джейсона Борна: с помощью «Дубны-48К» хакер взламывает центральный сервер ЦРУ и ворует секретные данные.

Собрать редкие экспонаты помогли бывшие и нынешние работники предприятия. Отдельные предметы будут переданы в дар городскому музею и пополнят его фонды.

Торжественное открытие выставочной экспозиции к 50-летию приборного завода «ТЕНЗОР» состоится 21 июня (четверг), в 17 часов, в Музее археологии и краеведения г. Дубны (ул. Моховая, 11).