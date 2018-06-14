Врач-педиатр из Дубны победила в конкурсе «Лучший врач Московской области»

Врач-педиатр Дубненской городской больницы Алена Владимировна Леонова победила в конкурсе «Лучший врач Московской области»
Врач-педиатр Дубненской городской больницы победила в конкурсе «Лучший врач Московской области». Поздравляю Алену Владимировну Леонову с этим достижением! Спасибо за Ваш труд, самоотдачу, любовь к маленьким пациентам! Желаю новых высот и наград!
Поздравляю! Она действительно лучшая!
Наш любимый врач
Идеальный врач! По больше бы таких! Поздравляем! Так держать
Она правда классная!
Поздравляем! Спасибо за Ваш труд!