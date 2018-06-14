Врач-педиатр из Дубны победила в конкурсе «Лучший врач Московской области»

maksim_danilov82Врач-педиатр Дубненской городской больницы победила в конкурсе «Лучший врач Московской области». Поздравляю Алену Владимировну Леонову с этим достижением! Спасибо за Ваш труд, самоотдачу, любовь к маленьким пациентам! Желаю новых высот и наград!

7witaminka7Поздравляю! Она действительно лучшая!

nesm.nadyaНаш любимый врач

vw_foxИдеальный врач! По больше бы таких! Поздравляем! Так держать

dementeva_agnetaОна правда классная!

oleshaabramyashaПоздравляем! Спасибо за Ваш труд!