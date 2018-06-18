Волшебный мир детства. Видео

В далёких уже 80-х прошлого века в один из летних дней в т.н. «атолловском» микрорайоне Дубны открылся детский комбинат.

Произошло это знаменательное событие 13 июня 1983 года. В стенах, построенного по типовому проекту здания, уместились ясельные и детсадовские группы. Тем, кому посчастливилось попасть в первый ясельный набор, сегодня как минимум за 35. Это, в большинстве своём, состоявшиеся люди среднего поколения и немалая заслуга в этом детсада-яслей №23 «Улыбка». В светлых и уютных группах, прекрасных музыкальном и физкультурном залах опытные педагоги готовили подрастающее поколение к вступлению в жизнь.

Заместитель главы города Е.А. Штейн и председатель Совета депутатов С.А. Куликов поздравили коллектив «Улыбки» с юбилеем и поблагодарили сотрудников от лица губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва, администрации Дубны и городского депутатского корпуса за успехи в воспитании и обучении детей.

Педагоги и их воспитанники встретили гостей большим праздничным концертом.

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Сергей Гор