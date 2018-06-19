Внимание, конкурс! «Я – гражданин Подмосковья"

период с 09 по 29 июля 2018 года проводится VI ежегодный Московский областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья (далее – Форум).

На каждой смене будут направления: Арт-кластер, Business Camp, Lifestyle, Медиа Сфера, Активный гражданин, #яволонтермо.

Смены проведения: 1) с 9 по 13 июля; 2) с 13 по 17 июля; 3) с 17 по 21 июля; 4) с 21 по 25 июля; 5) с 25 по 29 июля.

Всем участникам необходимо пройти регистрацию через систему АИС «Молодежь России».

Возраст участников Форума строго от 18 до 30 лет (молодые ученые до 35 лет).

Место проведения форума: Московская область, г.о. Егорьевск, деревня Семеновская, зона отдыха «Любляна».

Мероприятие в форме палаточного лагеря. Необходимо иметь спальник и коврик.

Доставка на форум и обратно будет организована.

Желающим принять участие необходимо прислать заявку на электронную почту odm_dubna@mail.ru сегодня. Укажите ФИО, дату рождения, контактный телефон, номер и направление смены, электронную почту, размер футболки.

Эксперт администрации г.о. Дубна Михаил Богомолов