Владимир Путин вручил орден директору ОИЯИ. Видео

На прошедшей церемонии Президент РФ отметил высокими наградами деятелей науки, культуры, спортсменов, космонавтов, работников здравоохранения и сельского хозяйства. Тридцать пять россиян, каждый из которых добился выдающихся результатов в своей сфере деятельности, получили из рук главы государства ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.

В своем выступлении на церемонии награждения, обращаясь к лауреатам, В.В. Путин отметил: «Ваша жизнь – это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему».

Представляя собравшимся директора ОИЯИ В.А. Матвеева, Президент РФ сказал следующее: «Желание выйти за привычные горизонты, расширить границы познания — главные качества всемирно известных ученых. К этой когорте, безусловно, относится Виктор Анатольевич Матвеев, директор Объединенного института ядерных исследований. Область его научных интересов – физика элементарных частиц. Особое внимание Виктор Анатольевич уделяет развитию международного сотрудничества в этой сфере. В этой связи хочу подчеркнуть, поддержка фундаментальных разработок, проектов класса мегасайенс будет обязательно продолжена. Это основа для научно-технологического прорыва, которого нам необходимо добиться в интересах развития страны, повышения качества жизни наших граждан».