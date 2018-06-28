Владимир Путин вручил орден директору ОИЯИ. Видео

27 июня 2018 года, в Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, в ходе которой Президент Российской Федерации В.В. Путин вручил директору Объединенного института ядерных исследований академику В.А. Матвееву орден «За заслуги перед Отечеством III степени» за его большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу
На прошедшей церемонии Президент РФ отметил высокими наградами деятелей науки, культуры, спортсменов, космонавтов, работников здравоохранения и сельского хозяйства. Тридцать пять россиян, каждый из которых добился выдающихся результатов в своей сфере деятельности, получили из рук главы государства ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.
В своем выступлении на церемонии награждения, обращаясь к лауреатам, В.В. Путин отметил: «Ваша жизнь – это пример напряженного труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для нее как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему».
Представляя собравшимся директора ОИЯИ В.А. Матвеева, Президент РФ сказал следующее: «Желание выйти за привычные горизонты, расширить границы познания — главные качества всемирно известных ученых. К этой когорте, безусловно, относится Виктор Анатольевич Матвеев, директор Объединенного института ядерных исследований. Область его научных интересов – физика элементарных частиц. Особое внимание Виктор Анатольевич уделяет развитию международного сотрудничества в этой сфере. В этой связи хочу подчеркнуть, поддержка фундаментальных разработок, проектов класса мегасайенс будет обязательно продолжена. Это основа для научно-технологического прорыва, которого нам необходимо добиться в интересах развития страны, повышения качества жизни наших граждан».
В своей ответной речи академик В.А. Матвеев обратился к главе государства: «Это огромная честь – получить столь высокую награду в этом историческом зале Кремля из рук Президента страны. Я принимаю эту высокую награду как признание того вклада, который наша международная межправительственная организация, носящая имя «Объединенный институт ядерных исследований» в Дубне, вносит в развитие международного научно-технического сотрудничества, укрепление связей наших ученых с их коллегами в мире.