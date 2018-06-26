В ОЭЗ «Дубна может появиться производство электрооборудования

Представители Группы компаний «Banner» второй раз в этом году приезжают в ОЭЗ «Дубна», и это подтверждает серьезность намерений локализации на подмосковной территории собственного производства. Напомним, что основной деятельностью Группы компаний является разработка и производство высококачественных электрических и электронных продуктов. Это, в том числе, умные высоковольтные выключатели, счетчики, комплексное оборудование для трансформаторных подстанций.

Если в свой первый приезд председателя совета директоров группы «Banner» Хан Минга интересовали преференции, которые ОЭЗ предоставляет резидентам, условия их работы здесь, а также возможность кооперации с уже действующими инвесторами, осуществляющими проекты в сфере IT-технологий, то теперь все вопросы уже были нацелены на конкретные действия по получению статуса резидента. Вместе со специалистами отдела по взаимодействию с резидентами и отдела капитального строительства АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» гости подробно обсудили процедуру получения статуса, детали подготовки бизнес-плана, возможность выполнения проектных и иных работ с помощью Управляющей компании ОЭЗ, а также выделения земельного участка под строительство нового завода на правобережной площадке особой экономической зоны.

- Нас устраивают условия, которые предлагает ваша территория - ее инфраструктура, множество государственных преференций и льгот, внимательное отношение к идее создания здесь нового предприятия, - подтверждает Хан Минг. - Поэтому у руководства группы «Banner» есть твердое желание стать резидентом ОЭЗ и локализовать здесь производство высокотехнологичных электроприборов. Мы намерены построить новый завод, на котором будем выпускать высококачественные электроприборы, в том числе, надежные и безопасные электросчетчики. По предварительным расчетам его общая площадь 6 тыс. кв. метров, а первая очередь может составить 2 тысячи. Будем рады локализовать свой бизнес в России, на привлекательной для нас по всем параметрам территории особой зоны в Дубне.

В завершение визита гости осмотрели участок на левобережной площадке ОЭЗ, на которой в перспективе может появиться еще одно производство с иностранным капиталом, на этот раз с инвестициями Китая.