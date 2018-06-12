В Кимрах из-за Чемпионата мира по футболу перенесли День города

И.о. главы города Кимры Юрий Ольгин: - В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты на период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года нам поступила рекомендация от федеральных и региональных органов власти не проводить в эти даты праздничные мероприятия.

Как сообщил управляющий делами администрации Кимр Роман Щеглов: - Торжества, посвященные очередной годовщине города, не отменены, а переносятся, предположительно, на 25 августа.

Связано это, по его словам, с тем, что в адрес администрации поступили рекомендации по технике безопасности проведения массовых мероприятий. Документ разработало главное региональное управление безопасности Тверской области. Ограничение распространяется на все время проведения Чемпионата мира по футболу плюс еще несколько дней до и после спортивного события - ориентировочно до 25 июля.

У таких мер есть логичное объяснение: в регионах не хватает полицейских, большая часть личного состава командирована в города проведения игр. Таким образом, обеспечивать безопасность попросту некому.

СПРАВКА: На период очередного отпуска С.В. Брагиной, заместитель главы администрации Ю.В. Ольгин назначен и.о. главы города Кимры.