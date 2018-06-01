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В Дубне замечена куница

Происшествия     30     пт, 01.06.2018 - 13:59
Виктор Неф
237 528

В районе ул. Вокзальная скачет постоянно по дереву так как зверька гоняют вороны

На вид довольно мелкий. Вчера его видели в районе рынка на БВ

Источник: 
Подслушано. Дубна
экология