Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

В Дубне появился автогородок для дошкольников

Образование     7     сб, 02.06.2018 - 10:16
Виктор Неф
238 616

В детском саду №11 "Созвездие" наукограда Дубна в Международный День защиты детей прошло торжественное открытие мобильного автогородка для дошкольников

Уже в первый день дети смогли оценить специальное покрытие, настоящие дорожные знаки и светофоры, работающие на аккумуляторах. 

Даже самые маленькие пришли на открытие. Пригласили родителей, гостей из других детских садов. Малыши быстро освоились на площадке. Их воображение поразили настоящие дорожные знаки, пешеходные переходы, реально работающие мигающие светофоры.

 Начальник Госавтоинспекции по городскому округу Дубна Юрий Петрушенко отметил, что перед каникулами особенно актуальны меры профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей. Автогородок открыт именно в Международный День защиты детей. Дубненские дошкольники будут здесь учиться правилам безопасного поведения на дороге. Их защитой станут эти знания.

Источник: 
ГУ МВД России по Московской области
ОГИБДД