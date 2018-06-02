В Дубне появился автогородок для дошкольников

Уже в первый день дети смогли оценить специальное покрытие, настоящие дорожные знаки и светофоры, работающие на аккумуляторах.

Даже самые маленькие пришли на открытие. Пригласили родителей, гостей из других детских садов. Малыши быстро освоились на площадке. Их воображение поразили настоящие дорожные знаки, пешеходные переходы, реально работающие мигающие светофоры.

Начальник Госавтоинспекции по городскому округу Дубна Юрий Петрушенко отметил, что перед каникулами особенно актуальны меры профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей. Автогородок открыт именно в Международный День защиты детей. Дубненские дошкольники будут здесь учиться правилам безопасного поведения на дороге. Их защитой станут эти знания.