Услугами ФНС России можно воспользоваться на Портале госуслуг

Портал является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Зарегистрированный пользователь может воспользоваться им в любой удобный для него момент, что максимально экономит время, предоставляя возможность взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя из дома.

Через Портал госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН.

Чтобы получать электронные услуги налоговой службы в полном объёме, нужно либо получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика» на сайте ФНС России www.nalog.ru, либо пройти регистрацию и авторизацию на Портале государственных услуг.