Терьер‐оракул из Дубны предсказал результаты сборной России на ЧМ‐2018

Терьер по кличке «Ночь нежна» пользуется авторитетом среди местных болельщиков. Она и сама часто смотрит матчи вместе с хозяевами и нередко определяет победителя заранее.

«С нашей Нежей мы очень часто в семье так играем. Делаем ставки, когда смотрим футбол. Очень часто она попадает прямо в точку», — расскзала хозяйка собаки Анна Краснова.

Перед первым матчем собака выбрала угощение, которое находилось на листе с надписью «более 10 мячей». Рядом также лежали листы с надписями «0 мячей», «1-5 мячей», «5-10 мячей».

В первом матче чемпионата Россия — Саудовская Аравия принимающая сторона забила 5 мячей. В соответствии с предсказанием болельщиков ждут еще как минимум пять таких же красивых голов.