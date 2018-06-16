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Терьер‐оракул из Дубны предсказал результаты сборной России на ЧМ‐2018

Происшествия     25     сб, 16.06.2018 - 10:01
Виктор Неф
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Стаффорширдский терьер из Дубны предсказал, что сборная России забьет более 10 мячей в ворота соперников на чемпионате мира по футболу

Терьер по кличке «Ночь нежна» пользуется авторитетом среди местных болельщиков. Она и сама часто смотрит матчи вместе с хозяевами и нередко определяет победителя заранее.

«С нашей Нежей мы очень часто в семье так играем. Делаем ставки, когда смотрим футбол. Очень часто она попадает прямо в точку», — расскзала хозяйка собаки Анна Краснова.

Перед первым матчем собака выбрала угощение, которое находилось на листе с надписью «более 10 мячей». Рядом также лежали листы с надписями «0 мячей», «1-5 мячей», «5-10 мячей».

В первом матче чемпионата Россия — Саудовская Аравия принимающая сторона забила 5 мячей. В соответствии с предсказанием болельщиков ждут еще как минимум пять таких же красивых голов.

Источник: 
Телеканал 360
футбол