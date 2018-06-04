«ТЕНЗОР»: итоги и задачи

Об итогах работы предприятия за 2017 год подробно рассказал в своем докладе генеральный директор приборного завода В.А. Голубев. Он отметил, что «ТЕНЗОР» сохраняет свои позиции на рынке систем физической и пожарной защиты, систем контроля и управления технологическими процессами ответственных объектов и объектов с повышенным риском воздействия на окружающую среду. Его ведущими партнерами и заказчиками являются филиалы концерна «Росэнергоатом», компании Госкорпорации «Росатом», Министерства обороны России. Выпускаемая приборным заводом продукция отвечает требованиям государственных и международных стандартов.

Виктор Алексеевич обозначил основные приоритеты в работе правления и коллектива предприятия и назвал перспективные показатели, которые касаются, в первую очередь, объемов продаж оборудования на рынках Росатома, Минобороны, Метрополитена, Роскосмоса. Среди тактических задач также повышение рентабельности деятельности путем оптимизации управления затратами.

После единогласного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли за 2017 год и обсуждения других вопросов повестки дня, акционеры избрали новый состав Совета директоров АО «ТЕНЗОР». В него вошли 11 человек:

Абраменко В.А. – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «Научно-производственное предприятие «Интеграл», кандидат физико-математических наук,

Андреев А.А. – директор по стратегическому развитию АО «ТЕНЗОР», кандидат физико-математических наук,

Герасименко А.А. – заместитель генерального директора – директор по стратегическому развитию ООО «ИТЦ-Тензор»,

Голубев В.А. – генеральный директор АО «ТЕНЗОР»,

Гусев А.С. – генеральный директор ООО «МИРТЕН»,

Каплоухий С.А. – генеральный директор АО «Научно-производственное предприятие «Интеграл»,

Куликов С.А. – председатель Совета депутатов г. Дубны, доктор физико-математических наук,

Николаев А.И. – старший советник председателя правления Международного инвестиционного банка, генерал армии,

Рац А.А. – директор некоммерческого партнерства «Дубна»,

Сурин С.А. – генеральный директор ООО «Тенком»,

Чепурной А.И. – председатель Совета директоров АО «Научно-производственное объединение «КРИПТЕН», кандидат биологических наук.

– Дальнейшее развитие Приборного завода «ТЕНЗОР» связано с увеличением объемов выпуска основной продукции и услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшим повышением качества наших изделий. В прошлом году Совет директоров приступил к реализации Стратегии развития компании на 2017-2019 годы, где главной целью является стабилизация и сохранение в резко изменившихся и стимулирующих внешних условиях соотношения между объемами продаж и рентабельностью деятельности. Будем продолжать продуктивную работу в этом направлении, – заявил генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев.