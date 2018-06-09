«ТЕНЗОР» - для пожарной безопасности

Для обсуждения актуальных вопросов по заданной тематике своих делегатов в столицу Татарстана прислали около 100 ведущих предприятий НГК и смежных секторов экономики.

У приборного завода «ТЕНЗОР» богатый опыт по разработке и внедрению систем контроля и управления противопожарной защиты (СКУ П3) для критически важных объектов, среди которых все российские и несколько зарубежных АЭС, другие объекты Росатома, Роскосмоса, Единой энергетической системы, РЖД, Министерства обороны России, Газпрома.

Заместитель коммерческого директора Дмитрий Золин и руководитель проектов Олег Барсуков провели серию деловых встреч и предварительных переговоров с представителями проектных, инженерных, экспертных, строительных и производственных компаний; продемонстрировали образцы продукции предприятия на стендах.

В рамках основной программы конференции Олег Барсуков выступил с докладом по теме: «Системы водяного и газового пожаротушения». Он подробно рассказал о новых разработках и перечне услуг, которые оказывает «ТЕНЗОР», включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы со сдачей объектов «под ключ». И особо подчеркнул, что «ТЕНЗОР» осуществляет полный жизненный цикл выпускаемого оборудования, включая гарантийное обслуживание и ремонт, модернизацию, обучение правилам эксплуатации и применению изделий и систем, что особенно актуально для заказчиков, требующих сопровождения эксплуатации и использования по назначению оборудования более 10 лет.

– Обеспечение пожарной безопасности на промышленных объектах считается одной из важнейших задач. И спектр предложений по противопожарным системам и другому профильному оборудованию достаточно широк. Но несмотря на растущую конкуренцию, интерес к уникальным наукоемким разработкам АО «ТЕНЗОР» проявляют все больше потенциальных заказчиков. Уверен, что обмен информацией в ходе конференции и презентация высокотехнологичной продукции нашего приборного завода станут основой для более тесных контактов и дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, – отметил Дмитрий Золин.