Свыше 630 тысяч мальков выпустили в рамках строительства моста в Дубне

В рамках строительства моста через р. Волга в г.о. Дубна в Углическое водохранилище выпущены 613 тысяч мальков стерляди. Это первый этап искусственного воспроизводства водно-экологических ресурсов. Всего предполагается выпустить более 1,2 миллиона мальков общим весом свыше 3 тонн. Средний вес малька составляет порядка 2,5 граммов.
Зарыбление проводится под контролем Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству в рамках компенсации ущерба, причинённого водным биоресурсам и их среде обитания при строительстве моста в результате производства работ в русле реки Волга.
В соответствии с рекомендациями ВНИРО одним из водных объектов на территории Волжско-Каспийского бассейна, в которое требуется выпустить такое количество рыбы, является Углическое водохранилище Тверской области. Заказчиком производства работ является подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства». Рабочее движение по объекту планируется открыть в конце 2018 года.