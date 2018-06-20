Свыше 630 тысяч мальков выпустили в рамках строительства моста в Дубне

Зарыбление проводится под контролем Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству в рамках компенсации ущерба, причинённого водным биоресурсам и их среде обитания при строительстве моста в результате производства работ в русле реки Волга.

В соответствии с рекомендациями ВНИРО одним из водных объектов на территории Волжско-Каспийского бассейна, в которое требуется выпустить такое количество рыбы, является Углическое водохранилище Тверской области. Заказчиком производства работ является подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства». Рабочее движение по объекту планируется открыть в конце 2018 года.