Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

Сводка ДТП с 28 мая по 3 июня 2018 года

Дорожный патруль     42     пн, 04.06.2018 - 11:43
ОГИБДД
25 229
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий

В основном причины ДТП:

  • движение задним ходом -1
  • несоблюдение дистанции – 3
  • не уступают дорогу друг другу – 2

 

В городском округе ДУБНА с 28 мая по 3 июня 2018 года выявлено 283 нарушений ПДД. Из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 4 человек
  • Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 8 человек
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 9  человек
  • Нарушение ПДД пешеходами – 15 человек
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1 человек
ДТП
ОГИБДД