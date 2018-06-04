Сводка ДТП с 28 мая по 3 июня 2018 года

Дорожный патруль 42 пн, 04.06.2018 - 11:43
25 229
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно транспортных происшествий
В основном причины ДТП:
- движение задним ходом -1
- несоблюдение дистанции – 3
- не уступают дорогу друг другу – 2
В городском округе ДУБНА с 28 мая по 3 июня 2018 года выявлено 283 нарушений ПДД. Из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 4 человек
- Водителей, допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 8 человек
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 9 человек
- Нарушение ПДД пешеходами – 15 человек
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1 человек