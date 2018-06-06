Список летних кафе и точек торговли. Видео

С наступлением летнего сезона в Дубне несколько изменяется структура торговли.
О том, что ждёт горожан в этой сфере в 2018 году, нам рассказали заместитель главы города Н.А. Смирнов, а также и.о. начальника управления торговли администрации Дубны Ю.В. Воропаева.
Аттракционы:
- в Парке семейного отдыха - ООО «Карусель»
- батут в Парке семейного отдыха - ИП Жуков
- в Парке ветеранов - ООО «История улыбок»
- 3 батута (у ДК «Мир», у ДК «Октябрь», в сквере Журавлева) – ИП Ковалева
Общепит:
- кафе «Иль Патио» (Парк семейного отдыха)
- кафе «Кондитерское» (ул. Инженерная)
- кафе «Лето» (ул. Строителей возле бассейна "Архимед")
- кафе «Прощай оружие» (пр-т Боголюбова, 26 - СервЭкс)
- летняя площадка у кафе «Счастье» (ул. Попова)
- летняя площадка у кафе «Бонбон» (ул. Оржоникидзе)
- летняя площадка у кафе «Облака» (ул. Флерова)
Квас и лимонад (производство на Сергиево-Посадском заводе):
- пересечение ул. Центральной и ул. Володарского (напротив магазина «Привет»)
- возле дома 19-А по проспекту Боголюбова (рядом с магазином «Пятерочка»)
- у магазина «Перекресток» (пр-т Боголюбова, 13)
- на прилегающей территории к рынку "Большая Волга" (ул. Энтузиастов, 4)
Бахчевые культуры начнут реализовывать с 1 июля в точках:
- улица Ленинградская, 13-А (возле магазина «Вояж»)
- улица Понтекорво,14 (слева от магазина «Перекресток»)
- улица Центральная напротив д. 24-А (рядом с магазином «Привет»)
- улица Энтузиастов, 4 (справа от Большеволжского рынка)
- улица Энтузиастов, 19, корп. 2 (слева от детской поликлиники на Большой Волге)
На набережной:
- продажа прохладительных безалкогольных напитков, пирожков, кондитерских изделий, выпечки (в районе центрального входа на городской пляж) от кафе "Кондитерская"
- торговые объекты в районе причала "Дубна" с сувенирной продукцией и мороженым
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