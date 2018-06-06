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Список летних кафе и точек торговли. Видео

Туризм и отдых     140     ср, 06.06.2018 - 14:11
Сергей Гор
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С наступлением летнего сезона в Дубне несколько изменяется структура торговли.

О том, что ждёт горожан в этой сфере в 2018 году, нам рассказали заместитель главы города Н.А. Смирнов, а также и.о. начальника управления торговли администрации Дубны Ю.В. Воропаева.

Аттракционы:

  • в Парке семейного отдыха - ООО «Карусель»
  • батут в Парке семейного отдыха - ИП Жуков
  • в Парке ветеранов - ООО «История улыбок»
  • 3 батута (у ДК «Мир», у ДК «Октябрь», в сквере Журавлева) – ИП Ковалева

 

Общепит:

  • кафе «Иль Патио» (Парк семейного отдыха)
  • кафе «Кондитерское» (ул. Инженерная)
  • кафе «Лето» (ул. Строителей возле бассейна "Архимед")
  • кафе «Прощай оружие» (пр-т Боголюбова, 26 - СервЭкс)
  • летняя площадка у кафе «Счастье» (ул. Попова)
  • летняя площадка у кафе «Бонбон» (ул. Оржоникидзе)
  • летняя площадка у кафе «Облака» (ул. Флерова)

 

Квас и лимонад (производство на Сергиево-Посадском заводе):

  • пересечение ул. Центральной и ул. Володарского (напротив магазина «Привет»)
  • возле дома 19-А по проспекту Боголюбова (рядом с магазином «Пятерочка»)
  • у магазина «Перекресток» (пр-т Боголюбова, 13)
  • на прилегающей территории к рынку "Большая Волга" (ул. Энтузиастов, 4)

 

Бахчевые культуры начнут реализовывать с 1 июля в точках:

  • улица Ленинградская, 13-А (возле магазина «Вояж»)
  • улица Понтекорво,14 (слева от магазина «Перекресток»)
  • улица Центральная напротив д. 24-А (рядом с магазином «Привет»)
  • улица Энтузиастов, 4 (справа от Большеволжского рынка)
  • улица Энтузиастов, 19, корп. 2 (слева от детской поликлиники на Большой Волге)

 

На набережной:

  • продажа прохладительных безалкогольных напитков, пирожков, кондитерских изделий, выпечки (в районе центрального входа на городской пляж) от кафе "Кондитерская"
  • торговые объекты в районе причала "Дубна" с сувенирной продукцией и мороженым

#Gorkino1

Администрация