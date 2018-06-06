Список летних кафе и точек торговли. Видео

О том, что ждёт горожан в этой сфере в 2018 году, нам рассказали заместитель главы города Н.А. Смирнов, а также и.о. начальника управления торговли администрации Дубны Ю.В. Воропаева.

Аттракционы:

в Парке семейного отдыха - ООО «Карусель»

батут в Парке семейного отдыха - ИП Жуков

в Парке ветеранов - ООО «История улыбок»

3 батута (у ДК «Мир», у ДК «Октябрь», в сквере Журавлева) – ИП Ковалева

Общепит:

кафе «Иль Патио» (Парк семейного отдыха)

кафе «Кондитерское» (ул. Инженерная)

кафе «Лето» (ул. Строителей возле бассейна "Архимед")

кафе «Прощай оружие» (пр-т Боголюбова, 26 - СервЭкс)

летняя площадка у кафе «Счастье» (ул. Попова)

летняя площадка у кафе «Бонбон» (ул. Оржоникидзе)

летняя площадка у кафе «Облака» (ул. Флерова)

Квас и лимонад (производство на Сергиево-Посадском заводе):

пересечение ул. Центральной и ул. Володарского (напротив магазина «Привет»)

возле дома 19-А по проспекту Боголюбова (рядом с магазином «Пятерочка»)

у магазина «Перекресток» (пр-т Боголюбова, 13)

на прилегающей территории к рынку "Большая Волга" (ул. Энтузиастов, 4)

Бахчевые культуры начнут реализовывать с 1 июля в точках:

улица Ленинградская, 13-А (возле магазина «Вояж»)

улица Понтекорво,14 (слева от магазина «Перекресток»)

улица Центральная напротив д. 24-А (рядом с магазином «Привет»)

улица Энтузиастов, 4 (справа от Большеволжского рынка)

улица Энтузиастов, 19, корп. 2 (слева от детской поликлиники на Большой Волге)

На набережной: