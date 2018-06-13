Сотрудники полиции присоединились к акции «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!»

Данное мероприятие проходило под девизом «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью!» с целью оказания помощи людям, которым жизненно необходима донорская кровь.

Среди доноров-полицейских, отдавших свою кровь ради спасения других жизней, были не только те, кто постоянно принимает участие в безвозмездной сдаче крови, но и добровольцы, присоединившиеся к акции впервые. Стражи порядка уверены, что их задача - не только охранять закон и бороться с преступностью, но и оказывать помощь людям в тяжелых жизненных ситуациях.

Работники медицинского учреждения городской больницы № 1 всегда рады видеть сотрудников правоохранительных органов в рядах добровольцев и благодарны им за активное участие в акции по сдачи крови.