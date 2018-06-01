Сколько домов, дорог и тротуаров отремонтируют в Дубне? Видео

Все плановые, ремонтные работы в Дубне, как было отмечено на очередном брифинге в городской администрации заместителем главы города Н.А. Тимошенко и начальником ЦХО Д.В. Шилиным, идут по утверждённому графику и будут закончены к 1 сентября 2018 года.

Часть работ по сетям отопления, которые не было смысла начинать накануне предстоящего отопительного сезона, была перенесена с сентября 2017 года на 2018 год и должна быть выполнена до 1 июля текущего года. Подробнее о том, какие работы идут и какие ещё предстоит выполнить, смотрите в нашем видео.

Сергей Гор