С Днем России! Поздравление Администрации Дубны

12 июня уже стало символом национального единства, свободы и независимости нашей страны. Нас объединяют многовековая история, бесценное культурное и духовное наследие, великие победы и открытия, столетия дружбы, взаимопомощи и поддержки народов, населяющих нашу Родину.

Безусловно, могущество и богатство страны создано руками нашего народа, искреннего, открытого, человечного, талантливого и щедрого! В этот день еще раз благодарим каждого, кто своим трудом вносит вклад в развитие и процветание государства - врачей и учителей, ученых и инженеров, сотрудников социальных служб и руководителей предприятий, государственных служащих и работников правоохранительных органов.

Наше будущее и будущее всей страны - это ответственность каждого гражданина, только вместе мы сможем реализовать грандиозные планы и проекты, обеспечить экономическое благополучие и социальную стабильность. Спасибо дубненцам за неравнодушие и участие, за активную гражданскую позицию и за выбор, который вы делаете каждый день в пользу счастливой жизни на родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, мира и добра!