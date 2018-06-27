Российские таможенники изучают опыт дубненских

Такой выездной обучающий семинар в особой экономической зоне «Дубна» - добрая многолетняя традиция. Его организуют ФТС России и Российская таможенная академия для ее слушателей, которые курируют деятельность ОЭЗ и свободных экономических зон по всей стране. А на примере особой экономической зоны «Дубна», на территории которой находится самое большое в стране число резидентов, как нельзя лучше можно продемонстрировать все практические моменты работы в данной сфере.

- У нас есть договоренность с руководством таможенного поста «Дубна», здесь всегда готовы поделиться опытом, тем более, что пост работает уже давно, а его специалистов отличают компетентность и высокий профессионализм, - подтверждает кандидат технических наук, доцент и старший преподаватель Российской таможенной академии Александр Лашков. – В этот раз перенять опыт дубненских таможенников сюда традиционно приехали руководители и ведущие специалисты таможенных органов, которые представляют практически все российские ОЭЗ. Теоретически мы изучаем правовые, нормативные документы. Здесь же наши слушатели могут увидеть применение всех новшеств на практике, узнать, какие конкретные льготы получают резиденты по таможенным платежам, узнать другие моменты, которые помогут им повысить свою квалификацию.

ОЭЗ «Дубна» одна из первых зон в России. Сегодня здесь свою деятельность ведут 140 высокотехнологичных компаний, в том числе, с иностранным капиталом. Поэтому и работа таможенного поста разнообразна, интересна, а его специалисты смогли профессионально разъяснить все вопросы по применению процедуры СТЗ, таможенным преференциям, и не только рассказать, но и продемонстрировать применяемые в работе современные информационные технологии. На практическом семинаре говорили об осуществлении различных таможенных операций, организации внешнеэкономической деятельности, практических аспектах декларирования товаров, таможенного контроля, других процедурах, а также тонкостях взаимодействия с резидентами. Слушатели Российской таможенной академии могли ознакомиться с таможенной инфраструктурой на обеих площадках ОЭЗ, посетили производство компании-резидента «АРКРЭЙ», а также выставку проектов инвесторов, на которой им продемонстрировали образцы инновационной продукции.