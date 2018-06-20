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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава из Дубны

Общественный порядок     81     ср, 20.06.2018 - 09:07
Виктор Неф
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Прокуратура города Дубны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориального отдела судебных приставов УФССП России по Московской области

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в апреле 2018 года судебный пристав предложил своей знакомой за взятку в размере 300 тыс. рублей прекратить три возбужденных в отношении ее родственника исполнительных производства. О противоправных действиях судебного пристава-исполнителя гражданка сообщила в правоохранительные органы. После получения части денежных средств злоумышленник был задержан.

Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: 
Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура

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