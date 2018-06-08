Проблемный ЖК «Ривер Клаб» достроят в Дубне

«Компания «Строй-Ком» берет на себя дополнительные обязательства по финансированию достройки проблемного объекта ЖК «Ривер Клаб». Застройщик планирует обеспечить права 27 участников долевого строительства в трехэтажных жилых домах №4 и №43, которые признаны проблемными в январе 2018 года», - рассказали в ведомстве.

Та же компания построит в микрорайоне №5 района Большая Волга девятиэтажный жилой дом с детским садом на 120 мест и парковкой на 219 мест.