Проблемный ЖК «Ривер Клаб» достроят в Дубне

Проблемный жилой комплекс «Ривер Клаб», квартиры в котором ждут три десятка дольщиков, достроят в подмосковной Дубне, сообщает пресс-служба областного Минстроя.
«Компания «Строй-Ком» берет на себя дополнительные обязательства по финансированию достройки проблемного объекта ЖК «Ривер Клаб». Застройщик планирует обеспечить права 27 участников долевого строительства в трехэтажных жилых домах №4 и №43, которые признаны проблемными в январе 2018 года», - рассказали в ведомстве.
Та же компания построит в микрорайоне №5 района Большая Волга девятиэтажный жилой дом с детским садом на 120 мест и парковкой на 219 мест.
«В рамках договора о развитии застроенной территории застройщиком будут выполнены обязательства по расселению четырех домов площадью 1,4 тысячи квадратных метров», - добавил глава подмосковного Минстроя Руслан Тагиев.