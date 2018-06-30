Поздравления 23 сб, 30.06.2018 - 10:11
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
Дорогие друзья! Активные, творческие, яркие, веселые, молодые дубненцы! Поздравляем вас с Днем молодежи!
Это праздник позитива, ярких начинаний и масштабных проектов, которые сегодня только зарождаются в ваших умах и сердцах или уже находят воплощение в ваших действиях. Мы уверены, что молодежь Дубны прославит родной и любимый город, сможет сделать жизнь лучше и комфортнее не только в наукограде, но и в Подмосковье, и стране в целом!
Смело идите вперед, ищите новые возможности, раскрывайте свой потенциал, высказывайте неожиданные идеи, верьте в себя и следуйте за своей мечтой!