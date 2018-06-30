Поздравляем вас с Днем молодежи!

Это праздник позитива, ярких начинаний и масштабных проектов, которые сегодня только зарождаются в ваших умах и сердцах или уже находят воплощение в ваших действиях. Мы уверены, что молодежь Дубны прославит родной и любимый город, сможет сделать жизнь лучше и комфортнее не только в наукограде, но и в Подмосковье, и стране в целом!

Смело идите вперед, ищите новые возможности, раскрывайте свой потенциал, высказывайте неожиданные идеи, верьте в себя и следуйте за своей мечтой!