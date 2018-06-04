Поздравление с 300-летием образования Российской Полиции!

Являясь гарантом поддержания правопорядка и стабильности, вы призваны обеспечивать безопасность личности, общества и государства. Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы надежно защитить население от противоправных посягательств и роста преступлений, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.

Поздравляю сотрудников и ветеранов внутренних дел с юбилейной датой — 300-летием образования Российской Полиции!

Благодарю вас за героизм, мужество, отвагу, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебного долга во имя обеспечения мирной жизни и отдыха наших сограждан.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству! Счастья вам и вашим близким!