Полицейские провели урок «Безопасность пешехода» в детском оздоровительном лагере

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в летние каникулы, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала ребятам о правилах перехода проезжей части и железнодорожных путей, о безопасном поведении во внутри дворовых проездах.

Сотрудники Отделения ГИБДД затронули актуальные темы, касающиеся безопасности ребят при использовании мототранспорта, гироскутера вне проезжей части, а также велосипеда и самоката при переходе через дорогу. Беседа проходила в форме диалога, что позволило юным участникам движения задавать интересующие их вопросы и получать исчерпывающие ответы.

В ходе встречи с детьми, начальник Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Анна Полькина напомнила детям об административных правонарушениях и о правилах безопасности в летний период.

В заключение ребята поблагодарили гостей за познавательную встречу и пообещали быть бдительными и внимательными.