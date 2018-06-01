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Подарок детям Дубны

Праздники     28     пт, 01.06.2018 - 19:35
Сергей Гор
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В День защиты детей в Парке семейного отдыха появилась новая детская площадка.

Строители пока ещё выполнили не все работы и не сдали объект заказчикам, но те, кому он предназначен, его уже «приняли».

Подробнее в нашем видео

  

#Gorkino1

Парк семейного отдыха