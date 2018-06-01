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Открытый кубок Дубны по стритболу

Спорт и фитнес     10     пт, 01.06.2018 - 13:39
Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

Уличная площадка "Сетка". 1 этап - 3 июня, 2 этап - 24 июня, 3 этап - 15 июля, 4 этап - 5 августа

Различные возрастные группы

соревнование