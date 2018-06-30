Новая квитанция собственникам жилья

На сегодняшний день в Дубне не заключены договора на организацию расчетов между управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, и МосОблЕИРЦ, поэтому жильцам будет направлена отдельная квитанция с услугой «взнос на капитальный ремонт». Периодичность поступления квитанции - раз в квартал.

В случае заключения договоров на организацию расчетов с управляющими компаниями, обслуживающими дома, которые включены в региональную программу капремонта многоквартирных домов Московской области, услуга «взнос на капитальный ремонт» будет включена в ежемесячный единый платежный документ.

В Дубне клиентский офис МосОблЕИРЦ находится по адресу ул. Понтекорво Б.М., д.8. Часы работы: ПН-ПТ с 08.00 до 18.00 без перерыва на обед, сб-вс выходной.

Информацию о местонахождении офисов также можно уточнить на сайте мособлеирц.рф либо по телефону контактного центра: 8-800-555-07-69.

Собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно на счет Фонда капитального ремонта из расчета ежемесячного минимального взноса на один метр общей площади помещения в размере 9 рублей 07 копеек. Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернет-портале Фонда www.fkr-mosreg.ru в разделе «Контакты», дополнительно в разделе «Документы» размещена квитанция.

Кроме того, производить оплату взноса на капитальный ремонт можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиентском офисе Управления «Дубна» через терминалы безкомиссионной оплаты, через онлайн сервисы («Сбербанк Онлайн» и т.д.), в отделениях «Почты России», в банках и платёжных терминалах.