Занятость | Объявления ОМВД 13 ср, 13.06.2018 - 15:54
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава
Требования к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- гражданство РФ;
- пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- среднее «полное» образование (для лиц младшего начальствующего состава); высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).
Гарантии:
- заработная плата от 45 тысяч рублей;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).
Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону: +7 496 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова 32, каб. 16 , с 09:00 до 18:00