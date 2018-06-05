Прежде всего, следует отметить оправданность политики городской администрации по активному участию Дубны в федеральных и региональных программах. Одной из таких программ стал президентский Всероссийский конкурс по выбору лучших проектов комфортной городской среды в ка­тего­рии ма­лых го­родов.

Своё видение концепции по развитию общественного пространства набережной имени Д.И. Менделеева и прилегающей к нему территории под условным названием «Центральный парк», Дубна представила в категории ма­лых го­родов с на­селе­ни­ем до 100 ты­сяч че­ловек. И победила. В итоге, на первый этап развития территории (от бассейна «Архимед» до школы №8) город получит финансовую поддержку в 100 млн ₽. Это тот участок набережной, куда входит пляж, набережная и центральный парк.

Полученные деньги позволят до конца 2018 года прейти от концепции к реальному проекту, а уже в следующем году начать монтажно-строительные работы.

О том, что предстоит реализовать в рамках проекта, на встрече с журналистами рассказали глава города М.Н. Данилов, заместитель главы по экономике и финансам С.С. Абрамова и руководитель проектного офиса Е.О. Зименкова.

Будем надеяться, что Дубна сохранит свою уникальность, облик уютного, комфортного и одного из живописнейших уголков Подмосковья. Желательно, чтобы новые элементы благоустройства гармонично вписались в уже существующий облик этой территории. Если хотим как в Москве и Питере...

Сергей Гор

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