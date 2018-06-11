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Мы вместе!

Праздники     57     пн, 11.06.2018 - 09:17
Сергей Гор
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К Дню России!

Накануне Дня России в Городской библиотеке семейного чтения, в уютной камерной обстановке прошёл музыкально-поэтический вечер «Мы вместе». 

Участники творческого объединения «Улыбка», поэты, певцы, танцоры выступили перед зрителями с интересной праздничной программой.

Большой интерес вызвала у посетителей выставка «Вышиваю красоту». Полотна эксклюзивной ручной работы, выполнены благодаря незаурядному таланту читателей библиотеки Галины и Владимира Гребень.

Каждое такое мероприятие говорит о неиссякаемости талантов на Руси.  Когда подобные мероприятия собирают нас вместе – это настоящий праздник!

Сергей Гор

#Gorkino1

Библиотека семейного чтения