К Дню России!
Накануне Дня России в Городской библиотеке семейного чтения, в уютной камерной обстановке прошёл музыкально-поэтический вечер «Мы вместе».
Участники творческого объединения «Улыбка», поэты, певцы, танцоры выступили перед зрителями с интересной праздничной программой.
Большой интерес вызвала у посетителей выставка «Вышиваю красоту». Полотна эксклюзивной ручной работы, выполнены благодаря незаурядному таланту читателей библиотеки Галины и Владимира Гребень.
Каждое такое мероприятие говорит о неиссякаемости талантов на Руси. Когда подобные мероприятия собирают нас вместе – это настоящий праздник!
Сергей Гор
#Gorkino1