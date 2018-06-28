Мост в Дубне. Темпы работ растут

Практически постоянными спикерами на этих встречах были заместитель директора, руководитель проекта строительства мостового перехода «Мостоотряда 90» Крымский Александр Витальевич и начальник службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Богдашевский Геннадий Евгеньевич. 27 июня они снова встретились с представителями СМИ, поднялись с ними на правобережную часть мостового перехода, показали, как идут работы и ответили на вопросы журналистов.

Самое главное, что хотели услышать (и услышали) журналисты - это темпы строительства. Работы идут не только по графику, но и с некоторым его опережением. Надо отметить, что коллектив «Мостоотряда 90» не только быстро и качественно ведёт работы на этом объекте, но и проявляет заботу об экологии территории. 25 июня прошёл заключительный этап зарыбления Волги. Подробнее об этом и многом другом смотрите в видео сюжете.