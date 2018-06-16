Медработники Дубны отмечают свой праздник. Видео



17 июня в России отмечается День медицинского работника.​ Поздравить тех, кто всегда рядом в случаях проблем с нашим здоровьем, в поликлинику №1 ДГБ пришли представители городской администрации и депутатского корпуса.

Главврач ДГБ А.В. Осипов, заместитель главы города Е.А. Штейн, председатель Совета депутатов С.А. Куликов поздравили медперсонал дубненских учреждений здравоохранения с профессиональным праздником. За успехи в трудовой деятельности врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу были вручены Благодарственные письма, Почётные грамоты Министерства здравоохранения Московской области, главы города Дубна, городского Совета депутатов и главврача ДГБ.

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