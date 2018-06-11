Легендарный теплоход "Максим Горький" отбуксирован мимо Дубны

Длина теплохода составляет 68,8 метров, ширина — 13 метров, осадка — 1,84 метра, водоизмещение 605,5 тонн. Судно расчитано на прием 130 пассажиров (формат прогулки на 8 часов), экипаж — 19 человек. Во внутренней отделке использовано 30 пород ценнейшей древесины. Были спроектированы банкетный и музыкальный салоны, солярий. На борту теплохода три литерных каюты высшей категории, состоящих из спальни, кабинета и полноценного санузела с ванной.

В течение многих лет, до 60-х годов XX века, использовался как разъездное судно для советских руководителей среднего звена. В 40-50-е годы на судне отдыхали первые лица страны и партии – Берия, Каганович, Микоян, Орджоникидзе, Молотов, Маленков, Хрущёв и другие. Но с конца 50-х годов судно для поездок партийной верхушки использоваться перестало. Вопреки легендам, Иосиф Сталин на судне никогда не бывал. Да и писатель Максим Горький тоже на одноименном судне не отдыхал.

Начиная с 60-х годов «Максим Горький» стал использоваться для перевозки отдыхающих трудящихся из Москвы на пляжи в Подмосковье. Но главным предназначением теплохода являлось обслуживание делегаций министерств и ведомств, а также рабочих и творческих коллективов – как советских, так и зарубежных из дружественных стран.

Сейчас судно выкуплено дирекцией Канала имени Москвы, и, после реконструкции, на него сможет попасть любой желающий. Теплоход сможет совершать экскурсионные туры для москвичей и гостей столицы через знаменитые шлюзы «Канала имени Москвы».

В экспозицию войдут предметы из музея Канала имени Москвы: оцифрованные фотографии и исторические артефакты, которые помогут посетителям совершить увлекательную прогулку по реке времени.