Как оплатить пошлины на государственные услуги со скидкой 30%

Чтобы получить скидку необходимо:

Подать заявление на услугу через портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru.

Дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейти к оплате.

Выбрать удобный для вас безналичный способ для оплаты госпошлины: Банковская карта, Электронный кошелек, либо мобильный телефон (Федеральные операторы).

На данный момент на портале Госуслуг реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:

Получение или замена водительского удостоверения.

Регистрация транспортного средства.

Государственная регистрация брака.

Регистрация расторжения брака.

Получение загранпаспорта старого и нового образца.

Паспорт гражданина Российской Федерации.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России

Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России

Все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Оплата госпошлин доступна только физическим лицам. Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года.

Оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.