Итоги работы Конференции членов ТПП Дубны

В работе конференции принял участие вице-президент ТПП Московской области, президент Дмитровской муниципальной ТПП Валерий Логачев.

Перед началом работы конференции президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров вручил членские билеты вновь принятым членам палаты. Грамотой ТПП г. Дубны была награждена Надежда Попова, заместитель директора ГКУ Московской области «Дубненский центр занятости населения», за многолетнее плодотворное сотрудничество с палатой. Палата активно сотрудничает с Дубненским центром занятости населения по реализации государственной программы самозанятости населения.

После избрания рабочих органов конференции делегаты перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

Заслушав доклад президента ТПП г. Дубны Владимира Боброва и отчет председателя ревизионной комиссии палаты Алексея Чередилова, делегаты конференции в своих выступлениях положительно оценили деятельность ТПП в отчетном периоде. По итогам обсуждения единогласно было принято решение признать деятельность ТПП г. Дубны за период 2015-2017 годы удовлетворительной.

Конференция утвердила приоритетные направления (программу) деятельности Союза «Торгово-промышленная палата города Дубны на 2018-2020 годы и положение о ревизионной комиссии ТПП.

Делегаты также единогласно избрали президентом ТПП г. Дубны Владимира Боброва и коллегиальный орган управления палаты - Совет ТПП г. Дубны, в состав которого помимо избранного президента палаты вошли руководители организаций и предприниматели – члены ТПП. Совет был избран в количестве 17 человек. Конференция также избрала Ревизионную комиссию ТПП г. Дубны в количестве 3 человек.

По окончании конференции состоялись первые заседания Совета ТПП г. Дубны и ревизионной комиссии в новом составе. Председателем Совета ТПП г. Дубны был избран Виктор Викторов, а председателем ревизионной комиссии Алексей Чередилов.