Инновационно-технологический центр появится в Дубне

Проект предполагает строительство двух корпусов общей площадью почти 8,5 тысячи квадратов. В каждом будет две зоны: производственная, которую будут сдавать в аренду резидентам ОЭЗ, и административная - с приемной, офисами и переговорной зоной.

«Производственные помещения предназначены для организации сборочных производств из готовых деталей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 350 рабочих мест», - рассказали в ведомстве.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале.