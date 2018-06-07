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Инновационно-технологический центр появится в Дубне

Бизнес     17     чт, 07.06.2018 - 18:03
Виктор Неф
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Крупный инновационно-технологический центр для организации сборочных производств, с офисами и комнатой для переговоров, построят на территории особой экономической зоны в подмосковной Дубне, сообщили в областном Главгосстройнадзоре

Проект предполагает строительство двух корпусов общей площадью почти 8,5 тысячи квадратов. В каждом будет две зоны: производственная, которую будут сдавать в аренду резидентам ОЭЗ, и административная - с приемной, офисами и переговорной зоной.

«Производственные помещения предназначены для организации сборочных производств из готовых деталей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 350 рабочих мест», - рассказали в ведомстве.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале.

Источник: 
Подмосковье Сегодня
ОЭЗ Дубна