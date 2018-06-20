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Григорий Трубников из Дубны назначен первым замглавы Минобрнауки

Поздравления     74     ср, 20.06.2018 - 09:19
Администратор
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников назначен на должность первого замглавы того же ведомства. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Назначить Трубникова Григория Владимировича первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении, подписанном в понедельник.

Трубников занимал пост замминистра с 2017 года. Он координировал вопросы министерства по научной, научно-технической и инновационной деятельности, нормативного и правового регулирования в сфере науки, технологий и интеллектуальной собственности, реализации приоритетов научно-технического развития.

Кроме того, в понедельник были подписаны еще три распоряжения, согласно которым заместителями главы Минобрнауки также стали Сергей Кузьмин, Александр Степанов и Алексей Медведев. Все трое были заместителями Михаила Котюкова, когда он работал руководителем Федерального агентства научных организаций в 2013-2018 годах.

Источник: 
ТАСС
ОИЯИ

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