Градообразующее предприятие Дубны накануне 50-летия

Приветственным словом директора музея Елены Чертовских 21 июня в Музее археологии и краеведения Дубны открылась новая выставочная экспозиция. Выставка проходит в преддверии 50-летия АО «Тензор». Кроме любителей истории в торжественной церемонии открытия выставки приняли участие действующие и бывшие сотрудники завода.

О строительстве, ведущей роли в преображении микрорайона Большая Волга и производственной деятельности предприятия рассказали непосредственные участники всех этих событий В. А. Серков, Ю.Е. Никитская, И.Б. Барсуков, А.Н. Подкопаев, И.Б. Нелюбина, С.Г. Власов, М.В. Подлесный.

Датой рождения АО «Тензор» считается 6 августа 1968 года. Сотрудники дубненского музея обращаются к многочисленной армии как бывших, так и действующих работников этого предприятия с просьбой поделиться личными архивными материалами. Это необходимо для наиболее полного представления о роли этого градообразующего предприятия в жизни Дубны и расширения экспозиции к полувековому юбилею завода. Сохранность и возврат архивных документов их владельцам гарантируется.

Музей археологии и краеведения города Дубны Московской области располагается по адресу: ул. Моховая, 11, вход со стороны улицы Вавилова. Тел. 8 (496) 212-25-56.

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