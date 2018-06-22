Город-побратим Нова-Горица. Что мы знаем о нем?

Нова-Горица - десятый по величине город Словении (население 13 852 человек по данным на 2006 год), расположенный на западе страны на границе с Италией. Появление города связано с подписанием Парижского мирного договора 1947 года, согласно которому была установлена новая граница между Италией и Югославией. Граница оставила большую часть исторического региона Горишка у подножия Юлийских Альп в составе Словении, как (тогда) части Югославии, однако её крупнейший город Горица отошёл Италии.

В 1948 году югославским правительством был реализован амбициозный проект постройки с югославской стороны границы нового социалистического города, непосредственно примыкающего к итальянской границе и Гориции. В результате после крушения социализма и последующего разделения Югославии образовался фактически единый город, разделённый государственной границей на две части. Железнодорожная станция Нова-Горицы так и вообще расположена на границе.

Университет Нова Горица – современный и молодой университет — основан в 2006 году. Предшественником университета был Факультет изучения окружающей среды (1995 г.). Особое внимание университет уделяет содействию междисциплинарных исследований и программ, направленных на создание партнерских отношений между производственной и академической сферами. К университету прикреплены также Высшая школа искусств и Высшая школа виноделия. Университет гордится своими современными лабораториями и исследовательскими центрами, которые позволяют проводить достаточно сложные исследования в таких областях как астрофизика элементарных частиц, квантовая оптика и биомедицина.

В Нова-Горице множество исторических достопримечательностей, поэтому укажем только наиболее известные:

К югу от города расположен холм Костаньевица, на котором стоит церковь Благовещения Девы Марии и францисканский монастырь XVII века. В крипте церкви Благовещения похоронен последний французский король из династии Бурбонов Карл X и члены его семьи. Карл X бежал из Франции во время революции 1830 года, укрывшись с родственниками в Горице, принадлежавшей в то время Австрии.

В Нова-Горице расположено еврейское кладбище и синагога Ebraica, принадлежавшее общине Гориции, старейшие надгробия на нем относятся к 13 веку. После раздела города, еврейская община осталась на итальянской стороне и завела себе новое кладбище. Старое кладбище оказалось в запретной приграничной зоне, благодаря чему отлично сохранилось. В 1990-х годах на нем были проведены масштабные реставрационные работы.

С севера от Нова-Горицы находится Света-Гора, на вершине которой расположен храм и музей, посвящённый кровопролитным битвам при Изонцо во время Первой мировой войны (12 битв, а последняя битва при Капоретто с 24 октября по декабрь 1917 была одним из крупнейших сражений Первой мировой войны).

Город Нова-Горица расположен в красивой природной местности. С северо-востока от холодных ветров город закрывают возвышенности. На востоке расположена Випавская долина с виноградниками, в которой производят отличное местное вино. Благодаря этому здесь сформировался особый микроклимат с богатым растительным и животным миром. Природные достопримечательности манят множество туристов, а окрестности города буквально пронизаны туристическими тропами.

В городе ежегодно происходит множество ярких культурных событий. Кроме этого, Нова-Горица - один из главных центров азартных игр в Словении.