Экс-главу отдела судебных приставов Дубны осудили на пять лет за взятки

Как сообщается, в конце декабре 2016 года чиновник потребовал у предпринимателя 100 тысяч рублей за неудержание исполнительного сбора с денежного перевода в областное УФССП. Шестого февраля 2017 года пристав получил от мужчины взятку. Его задержали.

Кроме того, с марта 2015 по февраль 2017 года чиновник скрыл факт увольнения одного из сотрудников и продолжать вносить его в ведомости, присваивая начисляемую зарплату - в общей сложности 312 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге, и приговорили к пяти годам колонии со штрафом в 50 тысяч рублей.