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Экс-главу отдела судебных приставов Дубны осудили на пять лет за взятки

Общественный порядок     23     пт, 29.06.2018 - 09:34
Виктор Неф
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Суд в Дубне признал экс-главу отдела судебных приставов виновным во взятках, мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР

Как сообщается, в конце декабре 2016 года чиновник потребовал у предпринимателя 100 тысяч рублей за неудержание исполнительного сбора с денежного перевода в областное УФССП. Шестого февраля 2017 года пристав получил от мужчины взятку. Его задержали.

Кроме того, с марта 2015 по февраль 2017 года чиновник скрыл факт увольнения одного из сотрудников и продолжать вносить его в ведомости, присваивая начисляемую зарплату - в общей сложности 312 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге, и приговорили к пяти годам колонии со штрафом в 50 тысяч рублей.

Источник: 
Подмосковье Сегодня
коррупция
криминал

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